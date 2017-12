In der GamersGlobal-Redaktion treten Jörg und Christoph am heutigen 18.12. zum letzten Mal im Jahr 2017 zum Montagmorgen-Podcast an. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, der wohlverdiente Urlaub ist bereits in greifbarer Nähe. Doch noch liegen einige Aufgaben vor ihnen, damit ihr euch auch noch diese Woche sowie über die Feiertage hinweg auf zahlreiche neue Inhalte auf GamersGlobal freuen könnt. Welche das sind, verraten sie euch in den nächsten 24 Minuten.

Alle Themen in der Übersicht:

00:40 Haben Jörg und Christoph jetzt doch den Glühwein vernichtet?

02:12 Christoph hat viele Stunden in PUBG (im Test) verbracht – auf Xbox!

03:24 Zu einem anderen Spiel darf er vor Folge 2 von Hauptmenü noch nichts sagen

03:37 Jörg hat mehr geguckt als gespielt, was Christoph auf die Netflix-Serie Dark bringt

bringt 04:46 Kommen wir zu unserer heutigen Vorschau Deluxe : Wir verraten euch schon mal vorab, was euch in den kommenden Tagen sowie den zwei folgenden Wochen ab Heiligabend so alles auf GamersGlobal erwartet. Darunter befindet sich auch eine wichtige Planänderung: Das für Donnerstag angekündigte Jahresend-Twitch-Event wurde von Donnerstag auf Mittwoch 18:30 Uhr vorgezogen. Darüber hinaus sagen wir euch, welche Tests wir aktuell für euch vorbereiten, wann genau die Feiertage-Verlosung startet (Teaser: früher als in den letzten Jahren), welche Classic-SdKs anstehen, wann unsere schon jetzt legendäre Koch-Show-Trilogie ansteht sowie vieles mehr.

17:13 Tasmanius möchte wissen, wann wir das erste Mal dem Begriff Mana begegnet sind

18:54 ganga fragt, ob wir schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt haben

19:55 Mantarus erkundigt sich nach einem GG-/Spieleveteranen-Kombiangebot

22:41 MueKE vermisst das Upgrade-Programm zur Xbox One X

23:18 Wir verabschieden uns schon mal vorab ins neue Jahr

