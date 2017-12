Ni No Kuni 2: Neues Video zu den Animationen veröffentlicht [Upd.]

PC PS4

Update vom 19. Dezember 2017, um 9:55 Uhr

Bandai Namco Entertainment hat inzwischen eine Englisch-untertitelte Version des Entwicklervideos veröffentlicht. Diese könnt ihr euch unterhalb der News anschauen.

Originalmeldung vom 18. Dezember 2017, um 10:50 Uhr

Level-5 hat auf seinem YouTube-Kanal ein neues Entwicklervideo zu seinem kommenden Japano-Rollenspiel Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview) veröffentlicht. Der Clip ist Teil einer geplanten Videoreihe, die euch im Vorfeld der Veröffentlichung die Besonderheiten des Spiels näher bringen soll. In der ersten Episode dreht sich alles um die Animationen.

Im Verlauf des Videos bekommt ihr verschiedene Zwischensequenzen und Spielszenen zu sehen, die von Akihiro Hino (Story- und General-Director), Yoshiaki Kusuda (Director) und Nobuyuki Yanai (Art Director) kommentiert werden. Bisher ist das Video nur in der japanischen Sprache verfügbar. Der Publisher Bandai Namco Entertainment Europe wird aber sicherlich den Clip bald auch in Deutsch oder Englisch nachliefern (wir werden die News dann entsprechend aktualisieren). Bis dahin könnt ihr schon mal einfach das gezeigte Material bestaunen. Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs wird nach der letzten Verschiebung ab dem 23. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.