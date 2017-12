Terraria: Patch auf Version 1.3 / Entwickler über die Switch-Version

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android

Seit Freitag ist der Patch auf Version 1.3 für die Xbox-One- und PS4-Fassung von Terraria zu haben. Dieser bringt neue Invasionen und Events mit sich, zudem gibt es satte 800 frische Items für die Spieler. Für all jene unter euch, denen das Spiel bisher nicht herausfodernd genug war, wird zudem ein Expertenmodus integriert. Dieser verspricht nicht nur einen höheren Schwierigkeitsgrad, es winkt außerdem bessere Belohnung im Austausch.

In den offiziellen PS4-Patchnotes findet sich zudem ein Hinweis auf die Nintendo-Switch-Version von Terraria. Diese ist schon seit geraumer Zeit angedacht, es habe bisher eher an Ressourcen als an Willen gemangelt.

Es wurde bereits etwas Arbeit [an der Switch-Fassung] vorgenommen, mit der grundlegenden Code-Basis können wir diese Arbeit nun endlich mit Höchstgeschwindigkeit angehen!

Konkrete Angaben zum Releasefenster gibt es noch nicht, die Entwickler hoffen in der nahen Zukunft mehr verkünden zu können.