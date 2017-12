Catherine: Insider spricht von einem möglichen Remaster

360 PS3

Anfang September strahlte das Atlus Persona Team das halbstündige Special „Golden Employment“ aus, im Zuge dessen eine mögliche Fortsetzung zum 2012 erschienenen Puzzle-Adventure Catherine (Testnote: 8.0) angedeutet wurde. Auch gab es einen Hinweis darauf, dass das im vergangenen Jahr gegründete zweite Atlus-Team Studio Zero, dessen Hauptprojekt aktuell das Rollenspiel Project Re Fantasy ist, an dem neuen Catherine-Abenteuer arbeitet. Nun meldete sich der bekannte Insider Ryokutya2089 zu Wort und gab an, dass es sich dabei möglicherweise nicht um eine Fortsetzung, sondern um eine Remastered-Version handelt.

Ryokutya2089, der für gewöhnlich einer der ersten ist, der die Inhalte der neuen Ausgaben von Dengeki Playstation und der wöchentlichen Famitsu durchsickern lässt, berichtet, dass das kommende Catherine-Spiel keine Nummer im Namen trägt. Er geht daher davon aus, dass es sich hierbei möglicherweise um eine alle Inhalte umfassende „Remastered-Version“ handeln könnte, merkt aber auch an, dass Catherine gar keine DLCs hat. Möglicherweise plant Atlus hier also einfach eine HD-Version für die aktuellen Konsolen zu veröffentlichen. Andererseits klang die Aussage im Livestream mehr nach einem richtigen Nachfolger. Es bleibt also abzuwarten, was Studio Zero liefern wird. Laut Gematsu soll der Titel noch diesen Monat enthüllt werden.