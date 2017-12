Nächstes Battlefield wohl doch kein Bad Company 3

PC XOne PS4

Bild stammt aus Battlefield - Bad Company 2 (Testnote: 9.0)

Anfang der Woche erreichte uns das Gerücht, dass das nächste Battlefield-Spiel, das DICE im Rahmen der kommenden E3 2018 im Juni ankündigen möchte, Battlefield - Bad Company 3 sein wird. Der YouTuber Almighty Daq, der das Gerücht mit einem Video in Umlauf brachte, lieferte auch gleich erste vermeintliche Infos zum Spiel, die Details zur Handlung, Gameplay und Mikrotransaktionen umfassten. Die US-Kollegen von Eurogamer.net haben bei ihren eigenen Quellen nachgehakt und dabei etwas komplett anderes erfahren. So soll der nächste Teil sich wohl doch nicht um das Bad-Company-Franchise drehen, sondern im Zweiten Weltkrieg spielen.

Die Quellen von Eurogamer.net gaben an, dass bisher lediglich eine Idee zu Bad Company 3 existiere, derzeit sich jedoch kein Spiel in der Entwicklung befinde. Dem widerspricht aber Joe Brammer, der Chef-Entwickler hinter Battalion 1944. Dieser erklärte in einem Tweet, dass er schon sehr lange über die Entstehung eines Bad Company 3 wisse. Kurz darauf meldete sich jedoch mit Levelcap ein weiterer YouTuber zu Wort, um Zweifel am Wahrheitsgehalt des Berichts von Almighty Daq zu äußern, woraufhin Eurogamer Almighty Daq selbst kontaktierte. Dieser erklärte, dass sich derzeit zwei Battlefield-Titel bei zwei DICE-Studios in Arbeit befinden würden:

Es sind zwei Spiele. Ich bin mir bewusst, dass DICE Schweden gerade ein Battlefield im Zweiten Weltkrieg macht. Genau darum dreht sich mein nächstes Video. Das Spiel, über das ich im ersten Video sprach, entsteht bei DICE Los Angeles.

Almighty Daq besteht somit weiterhin darauf, dass ein Bad Company 3 kommen wird. Er ginge nur fälschlicherweise davon aus, dass EA den Titel als nächstes ankündigen werde. Bei DICE Los Angeles handelt es sich um den ehemaligen Entwickler hinter Medal of Honor, der zuvor EA Los Angeles und dann später Danger Close Studios hieß. Die Rolle des Studios bei der Battlefield-Serie beschränkte sich bisher lediglich darauf, Zusatzinhalte für die Titel von DICE Schweden zu liefern. Sollten sie also tatsächlich an Bad Company 3 arbeiten, wäre es das erste Mal, dass sie ein vollwertiges Spiel für das Franchise abliefern. Almighty Daq hat inzwischen sein zweites Video online gestellt, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen könnt. In diesem kommt er nochmal auf seinen ersten Bericht und das WW2-Battlefield zu sprechen.