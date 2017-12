Secret of Mana: 13 Min. Gameplay aus dem 3D Remake / Box-Version geplant

PC PS4 Wii PSVita iOS

Secret of Mana ab 33,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Anfang September kündigte Square Enix im Zuge der PAX West in Seattle ein 3D-Remake zum SNES-Rollenspiel-Klassiker Secret of Mana für PC, PS4 und die PS-Vita an. Nun hat Playstation Underground ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das euch rund 13 Minuten Spielszenen aus dem Titel zeigt. Im Verlauf des Videos erkunden die Helden unterirdische Höhlen, reden mit Pilzen und bekämpfen den Boss „Great Viper“. Dabei könnt ihr auch einen Blick auf DLC-Outfits werfen, mit denen die Vorbesteller des Spiels belohnt werden. Zudem wird demonstriert, wie ihr im Spiel jederzeit zwischen dem neuen und dem alten Soundtrack wechseln könnt.

Secret of Mana wird ab dem 15. Februar 2018 für die oben erwähnten Plattformen erhältlich sein. Ursprünglich sollte der Titel nur in digitaler Form erscheinen. Wie Francis Santos, der Product Marketing Manager von Square Enix, jedoch in dem Video verriet, habe man auf die Nachfrage der Fans nun doch eine Retail-Version geplant. Diese wird es allerdings nur für die PS4-Version geben. Die PC-Fassung erscheint weiterhin digital via Steam. Ihr könnt die Box-Fassung bereits vorbestellen. Der Vorbesteller-Bonus gilt laut Santos auch hier.