Dead or Alive 5: Wird am Wochenende der Nachfolger angekündigt?

Nachdem Team Ninja diese Woche mit dem Outfit-Pack zum 50-jährigen Jubiläum von Tecmo für Dead or Alive 5 Last Round tatsächlich die „letzte Runde“ für das Prügelspiel einläutete, könnte noch an diesem Wochenende offiziell der Nachfolger Dead or Alive 6 angekündigt werden. So wandte sich das Studio mit einem Tweet an die Fans und hat folgendes verkündet:

Viel Glück an alle Kämpfer, die an den Battle Royal 2017 Grand Finals im Rahmen der Northeast Championship 18 teilnehmen. Bleibt dran, bis die Finals vorbei sind. Es wird nach der Preisvergabe am 17. Dezember eine Ankündigung geben.

Unter dem Tweet rätselt die Community bereits, was uns am Sonntag erwartet. Neben der Ankündigung des Nachfolgers wird über Remastered-Versionen älterer Ableger, eine Umsetzung von Dead or Alive 5 für die Switch, sowie eine „Complete Edition“ spekuliert. Sobald Team Ninja die Katze aus dem Sack lässt, werden wir die News hier entsprechend aktualisieren.