Company of Heroes 2 für kurze Zeit gratis im Humble Store

PC

Im Humble Store wird aktuell für 48 Stunden das Echtzeitstrategiespiel Company of Heroes 2 (Testnote: 9.0) von Relic Entertainment kostenlos angeboten. Wer den Titel also bisher nicht in seiner Spielesammlung hat, sollte einen Blick in den Shop werfen. Geboten wird die Steam-Version des Spiels in der Standard Edition. Die Zusatzinhalte sind nicht enthalten. Das Angebot gilt bis morgen um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) und zwar nur so lange der Vorrat reicht.

Company of Heroes 2 wurde 2013 von Relic und Sega für den PC veröffentlicht und 2015 von Feral Interactive auch für Mac und Linux portiert. In der Singleplayer-Kampagne des Spiels zieht ihr als Kommandant der sowjetischen Roten Armee für Mütterchen Russland in einen brutalen Befreiungskampf gegen die feindlichen Invasoren in die Schlacht. Im Multiplayer steht euch neben der Roten Armee auch das Ostheer der Wehrmacht zur Auswahl. Die Standard Edition kostet bei Steam 19,99 Euro. Die Master Collection mit allen DLCs ist für 36,99 Euro zu haben.