Horizon Zero Dawn: Patch 1.50 veröffentlicht

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Horizon - Zero Dawn ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Guerilla Games hat ein Update für das Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (im Test, Note: 8.5) sowie dessen Erweiterung The Frozen Wilds (im Test, Note: 8.5) veröffentlicht. Der Patch auf Version 1.50 behebt vor allem Fehler, die sich mit dem Zusatzinhalt in den Titel geschlichen haben.

So wurden diverse Grafik-, Sound- und Geometrie-Probleme ausgemerzt. Auch einige Bugs, die das Spiel zum Abstürzen brachten oder bei denen Missionen einfach nicht weiter gingen, wurden entfernt. Die komplette Liste der beseitigten Fehler findet ihr in den Quellenangaben.