Adventure Time - Piraten der Enchiridion für PC & Konsolen angekündigt

PC Switch XOne PS4

Der Publisher Bandai Namco Entertainment hat mit Adventure Time - Piraten der Enchiridion ein neues Point-and-click-Adventure, basierend auf der gleichnamigen US-Zeichentrickserie von Cartoon Network Studios angekündigt. Das Spiel entsteht beim britischen Entwickler Climax Studios und soll im Frühjahr 2018 für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen.

Wie in der Vorlage, entführt euch das Spiel in das postapokalyptische Land Ooo. Im Spiel werden die Königreiche des Landes durch die steigende Wassermassen voneinander abgeschnitten. Ihr schlüpft in die Rolle von Finn und macht euch gemeinsam mit eurem besten Freund, einem magiebegabten Hund namens Jake, mit einem selbstgebauten Boot auf die Reise durch die gefährlichen Gewässer, um der Ursache für die Überflutung auf den Grund zu gehen.

Auf eurem Abenteuer trefft ihr auf andere bekannte Charaktere aus der Serie und rekrutiert andere Freunde für eure Crew, darunter auch die 1000 Jahre alte Vampirkönigin Marceline und die sprechende Videospielkonsole BMO. Die Entwickler versprechen eine offene Welt, taktische Kämpfe, sowie Charakterentwicklung für Helden und Piraten. Einen Trailer gibt es derzeit noch nicht. Die ersten Screenshots zum Spiel könnt ihr in unserer Bildergalerie bestaunen.