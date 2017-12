Disney kauft 21st Century Fox für 52 Milliarden Dollar

Disney hat für 52,4 Milliarden US-Dollar (rund 44,3 Milliarden Euro) den Großteil der Aktien von Rupert Murdochs Filmkonzern 21st Century Fox übernommen. Dies gab das Unternehmen heute in einem Pressestatement bekannt. Mit dem Schritt möchte Disney sein Portfolio an beliebten Franchises und Markenkomponenten erweitern, die internationale Reichweite seiner Angebote vergrößern und natürlich auch seinen für 2019 geplanten Streaming-Dienst besser gegen die immer stärker werdende Konkurrenz wie Netflix und Amazon Prime positionieren.

Disneys Kauf umfasst die Fox-Film- und Fernsehstudios sowie auch Kabelunterhaltungsnetze wie FX, FXX und Nat Geo. Durch den Mega-Deal bekommt Disney darüber hinaus die Kontrollmehrheit am Streaming-Dienst Hulu und ist mit 39 Prozent an Sky-TV in Europa beteiligt. Mit der Übernahme werden zudem die Rechte an zwei großen Marken aus Marvels Filmuniversum, den X-Men und den Fantastischen Vier, unter einem Dach mit den Avengers vereint, womit nun auch dem gemeinsamen Auftritt der Figuren nichts mehr im Wege steht.

Der Deal umfasst auch die Übernahme der Fox-Schulden von 13,7 Milliarden US-Dollar (circa 11,6 Milliarden Euro), womit sich die Summe insgesamt auf 66,1 Milliarden US-Dollar (etwa 55,8 Milliarden Euro) beläuft. Mit der Ankündigung des eigenen Streaming-Dienstes im August dieses Jahres gab Disney bekannt, dass die Netflix-Nutzer noch bis Ende des Jahres 2019 Zugriff auf das Angebot von Disney haben werden, einschließlich der kommenden Großproduktionen, die bis Ende 2018 in den Kinos laufen. Danach werden diese aus dem Netflix-Portfolio entfernt.