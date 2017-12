Playstation Now: Dishonored und 8 weitere Titel hinzugefügt

PC 360 XOne PS3 PS4

Sony hat das Angebot seines kostenpflichtigen Streaming-Dienstes Playstation Now abermals um neue Spiele erweitert. Ab sofort können die Abonnenten Bethesdas Action-Adventure Dishonored - Die Maske des Zorns (Testnote: 8.5) sowie acht weitere Titel, darunter Mousecraft und Atari Flashback Classics Vol. 1 im Rahmen des Programms spielen. Nachfolgend alle Neuzugänge im Überblick:

Atari Flashback Classics Vol. 1 (PS4)

Dishonored - Die Maske des Zorns (PS3)

Don't Die, Mr. Robot! (PS4)

(PS4) Krinkle Krusher (PS4)

(PS4) Mousecraft (PS4)

Pang Adventures (PS4)

(PS4) Sparkle 2 (PS4)

(PS4) Super Exploding Zoo (PS4)

(PS4) Tennis In The Face (PS4)

Playstation Now ist aktuell in Nordamerika., Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden verfügbar. Hierzulande kostet der Service monatlich 16,99 Euro und gewährt euch den Zugriff auf über 450 PS3- und PS4-Spiele, darunter auch Exklusivtitel wie The Last of Us (Testnote: 9.0), Killzone - Shadow Fall (Testnote: 7.0) und die Uncharted-Trilogy, die auf dem PC und der PS4 gestreamt werden können.