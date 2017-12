Wolfenstein 2 - The New Colossus: Erster DLC verfügbar

PC Switch XOne PS4

Ab sofort können alle Season-Pass-Besitzer und geneigte Einzelkäufer die erste der drei "Freiheitschroniken" genannten Erweiterungen für Wolfenstein 2 - The New Colossus (im Test, Note: 9.0) spielen.

In Die Abenteuer des Revolverhelden Joe ziehen wir nicht als William Joseph Blazkowicz in den Kampf gegen das Regime, sondern als ehemaliger Football-Quarterback Joseph Stallion. Trotz dem Wechsel des Protagonisten ändert sich am eigentlich Spielprinzip herzlich wenig. Es gilt noch immer haufenweise Feinde über den Haufen zu mähen, getrieben wird Revolverheld Joe dabei von der Sehnsucht nach Rache.

Die Abenteuer des Revolverhelden Joe kostet im Einzelkauf 9,99 Euro, der Season Pass zu Wolfenstein 2 ist für 24,99 Euro zu haben.