Burnout Paradise: Hinweise auf ein Remaster für Xbox One und PS4

PC 360 PS3

Burnout Paradise ab 9,89 € bei Amazon.de kaufen.

Das Open-World-Rennspiel Burnout Paradise (Testnote: 7.0) könnte 2018 als Remastered-Version erscheinen. Darauf deutet zumindest eine Lieferantenliste eines brasilianischen Online-Händlers hin, die kürzlich von der brasilianischen Website Game Press (via The Nerd Mag) entdeckt wurde. Demnach wird der Titel in dieser für die Xbox One und die PS4 aufgeführt.

Die Liste enthielt auch einen konkreten Veröffentlichungstermin, der mit dem 1. März 2018 angegeben wurde. Auch der Preis steht drin. Dieser soll 149,90 Brasilianische Real betragen, was in etwa 43,00 Euro entspricht (was natürlich noch lange nicht heißt, dass der Titel hierzulande zu diesem Preis angeboten wird). Burnout Paradise wurde ursprünglich im Januar 2008 von Criterion Games und Electronic Arts für Xbox 360 und PS3 veröffentlicht. Im Februar 2009 folgte auch eine Umsetzung für den PC. Seit November vergangenen Jahres ist das Spiel auch durch das Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm von Microsoft auf der Xbox One spielbar.