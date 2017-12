Fade to Silence: Neue Episoden der Reality-Soap "BFG Unlocked" // Early-Access-Start

PC

Bereits am vergangenen Wochenende haben wir euch vom Start der neuen Behind-the-Scenes-Serie "BFG Unlocked" von Black Forest Games berichtet. Mit neuen Folgen ließen die Offenbacher Entwickler nicht lange auf sich warten, schon am Montag und gestern wurden weitere Episoden veröffentlicht. Ein Umstand, der bei näherer Betrachtung nicht weiter verwundert, gilt es doch ihr neues Survival-RPG Fade to Silence zu promoten. Das Spiel wurde erst vor kurzem auf den diesjährigen Game Awards angekündigt und soll bereits heute auf Steam als Early-Access-Titel starten.

Ein kurze Zusammenfassung: In der ersten Folge mit dem Titel "Buffet or Bust" konntet ihr Geschäftsführer Adrian Goersch dabei über die Schulter schauen, wie er in kürzester Zeit eine Party organisieren muss. Dieser Handlungsstrang wird in der Episode "The Trailer Dilemma" vom Montag aufgelöst, in der jedoch hauptsächlich Dennis Schiefer, der Produzent des Spiels, versucht "mal eben" über Nacht einen Trailer für die Ankündigung auf den Game Awards zu bekommen. Das aktuelle Video "The Name Of The Game", das wir euch auch gleich am Ende dieser News eingebettet haben, geht ein wenig in der Zeit zurück und dreht sich um den Namen des Spiels. Die Entwickler erreicht die Horror-Botschaft, dass der ursprünglich gewählte Titel in den Vereinigten Staaten eine rassistische Konnotation besitzt. Also muss ein neuer her – und natürlich drängt die Zeit, denn die Enthüllung steht kurz bevor.

Fade to Silence könnt ihr ab heute, den 14. Dezember, auf Steam als Early-Access-Titel für den PC erwerben. Läuft alles nach dem derzeitigen Plan der Entwickler, dann soll die finale Version im August 2018 erscheinen.