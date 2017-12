Metal Gear Survive: Open-Beta-Termin & Video zur Singleplayer-Kampagne

PC XOne PS4

Am 22. Februar des kommenden Jahres willl Konami mit Metal Gear Survive (im E3-Bericht), ein maximal sehr entfernt an Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (Testnote: 8.5) angelehntes, Multiplayer-fokussiertes Spiel für PC, Xbox One und PS4 veröffentlichen. Zuvor soll es eine offene Konsolen-Beta geben, für die das Studio nun einen konkreten Termin bekannt gab.

Die Beta-Phase findet nach Angaben der Entwickler zwischen dem 18. und 21. Januar 2018 statt und wird euch den Koop-Multiplayer-Modus mit täglichen Missionen für bis zu vier Spieler auf zwei Karten ausprobieren lassen. Spieler, die an der Beta teilnehmen, werden laut des Studios in der Vollversion mit einer Foxhound-Plakette, einer Metal-Gear-REX-Kopfbedeckung sowie eines Bandanas belohnt.

Mit der Ankündigung hat Konami zudem ein kommentiertes Entwicklervideo veröffentlicht, in dem euch der Game Producer Yuji Korekado einen Einblick in die Singleplayer-Kampagne gewährt. Die Story von Metal Gear Survive beginnt nach dem Angriff auf die MSF Mother Base durch XOF in Metal Gear Solid 5 - Ground Zeroes (Testnote 7.0), infolge dessen ein gigantisches Wurmloch entstand, das tote und lebende Soldaten einzog und diese in eine unbekannte Welt verfrachtete. Ihr schlüpft in die Rolle eines der Soldaten von der Mother Base, der den Angriff überlebte und sechs Monate später von einer mysteriösen Organisation durch das Wurmloch geschickt wird, um nach Überlebenden zu suchen. Der Clip zeigt verschiedene Elemente der Singleplayer-Kampagne, wie Kampf, Handwerk, Jagd, Basisbau, NPC-Crews und mehr: