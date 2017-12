Shenmue 3: Zusammenarbeit mit anderem Studio, neuer Charakter enthüllt

PC PS4

Das Team von Ys Net hat auf der offiziellen Homepage von Shenmue 3 die Zusammenarbeit mit einem anderen Entwickler bekanntgegeben. Demnach wird das indische Game-Art-Studio Lakshya Digital die Macher bei der weiteren Entwicklung des Action-Rollenspiels unterstützen. Lakshya Digital hat seinen Hauptsitz in Gurgaon, besitzt aber auch Studios in Pune und Seattle, die Ys Net zukünftig bei der Erschaffung von Charakteren helfen und die dazu benötigten Assets liefern werden. Dies dürfte die Entwicklung des Spiels sicherlich etwas beschleunigen.

Darüber hinaus haben die Macher einen neuen Charakter enthüllt, dem ihr in Shenmue 3 begegnen werdet. Dabei handelt es sich um eine junge Dame (siehe Teaserbild), die offenbar ein priesterliches Gewand trägt. Wie sie heißt oder welche Rolle sie in der Geschichte spielen wird, wollten die Entwickler noch nicht verraten, deuteten aber an, dass sie mit dem Tempel, der auf dem Bild im Hintergrund zu sehen ist, in Verbindung steht. Shenmue 3 wurde im Juni 2015 erfolgreich durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert und wird aktuell auf Basis der Unreal Engine 4 für den PC und die PS4 entwickelt. Die Veröffentlichung des Titels soll laut Ys Net, nach einer Verschiebung im Juni dieses Jahres, irgendwann in der zweiten Hälfte 2018 erfolgen.