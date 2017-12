The Game Awards 2017: Veranstalter verzeichnen neuen Zuschauerrekord

Vergangene Woche wurden in Los Angeles die diesjährigen Game Awards 2017 veranstaltet, in deren Rahmen zahlreiche aktuelle Spiele in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet und auch diverse Weltpremieren kommender Titel gefeiert wurden. Nun gaben die Veranstalter auch die Zuschauerzahlen bekannt und sprechen dabei von einem neuen Rekord. Demnach haben in diesem Jahr rund dreimal mehr Menschen das Event verfolgt, als es noch 2016 der Fall war.

Konkret sprechen die Verantwortlichen von 11,5 Millionen Zuschauern, die über diverse Livestreams das Event verfolgt haben. Im letzten Jahr hatten noch 3,8 Millionen Interessierte eingeschaltet, doch auch da war bereits eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten, denn 2015 waren es noch 2,3 Millionen, die Interesse an der Veranstaltung zeigten. Der Game-Awards-Producer Geoff Keighley zeigte sich mit diesem Wachstum sehr zufrieden.