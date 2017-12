Battalion 1944: Video zum WW2-MP-Shooter / 2018 im Steam-Early-Access

PC XOne PS4

Der britische Entwickler Bulkhead Interactive hat ein neues Video zu seinem kommenden WW2-Multiplayer-Shooter Battalion 1944 veröffentlicht, das euch einen Blick hinter die Kulissen der Spielentwicklung gewährt. Der Titel, mit dem das Studio euch „intensive und ausgewogene Infanteriegefechte im klassischen Stil“ liefern möchte, wurde letztes Jahr erfolgreich via Kickstarter finanziert und befindet sich derzeit für PC, Xbox One und die PS4 in der Entwicklung.

Das Video, das ihr euch weiter unten anschauen könnt, liefert nicht nur einen Einblick in die Entwicklung, sondern zeigt auch ein paar Umgebungen und einige Gameplay-Szenen. Zudem geben die Entwickler im Verlauf des Videos bekannt, dass ein richtiger Ankündigungstrailer zum Spiel am 9. Januar des kommenden Jahres gezeigt wird. Auch gibt es einen Zeitraum für die geplante Early-Access-Phase auf Steam. Diese soll „kurz nach dem Trailer“ folgen und laut der Steam-Produktseite des Spiels etwa ein Jahr lang andauern. Das Spiel wird im Early-Access für 14,99 US-Dollar angeboten (der Euro-Preis dürfte ähnlich ausfallen). Damit kostet der Titel weniger als der kleinste Beitrag, der noch auf Kickstarter verlangt wurde. Die Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne werden dafür mit einzigartigen Skins und diversen Loot-Kisten mit kosmetischen Gegenständen belohnt. Dazu heißt es seitens des Directors Joe Brammer:

Der Markt hat sich seit dem Entwicklungsbeginn von Bataillon 1944 sehr verändert und als Spieler hatten wir das Gefühl, dass wir einen gerechten Ansatz bei der Preisgestaltung von Videospielen haben wollen. In dem Bemühen, eine bessere Beziehung zu unserer Community zu pflegen, werden wir das Spiel zu einem Preis anbieten, der für einen Titel, der sich noch in der Entwicklung befindet und auf eine wachsende Spielerschaft angewiesen ist, die dabei hilft, es zu designen und zu verfeinern, angemessen ist. Wir wollen zudem die loyalen Spieler belohnen, die von Beginn an hinter uns standen und ihnen mit diesem Ansatz etwas zurückgeben.

Der Preis soll mit dem Release angehoben werden, der voraussichtlich irgendwann 2019 erfolgen soll. „Dies soll diejenigen belohnen und ermutigen, die langfristig im Early Access in Battalion 1944 investieren“, so die Entwickler. Alle Zusatzinhalte zum Spiel werden gratis sein.