PC XOne PS4

Das Battlestar-Credo bleibt erhalten: Kampf den Maschinen, Kampf den Zylonen.

Der Erste Zylonische Krieg

Am Kartentisch befehligen wir die Flotte zum Schutz der Menscheit.

Auf Adamas Spuren

In der Planungsphase legen wir ganz in Ruhe die nächsten Schritte fest.

Störrische Bedienung

Die Bezeichnung Kampfstern kommt nicht von ungefähr.

Fazit

Rundenstrategie (auch für PC und PS4)

Erhältlich seit dem 8.12.2017 für 29,99 Euro

Einzel- und Mehrspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

In einem Satz: Solide Weltraum-Strategie mit Fan-Bonus, aber komplizierter Steuerung.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Neben den Science-Fiction-Schwergewichtenundzähltvermutlich zu den beliebtesten Weltraumabenteuern der TV- und Filmgeschichte. Natürlich ist damit sowohl die Neuauflage von 2003 als auch das Original aus grauer TV-Vorzeit gemeint. Dementsprechend ist die Fallhöhe des Strategiespiels, das bereits im Sommer dieses Jahres für den PC erschien und nun seinen Weg auf die Konsolen gefunden hat. Ob der Sprung gelungen ist oder womöglich die rote Linie gerissen wurde, erfahrt ihr im heutigen Arcade-Check.Die Liaison von Strategiespiel und Konsole kommt eher selten zustande. Wenn dann noch der Elefant namens „PC-Portierung“ im Raum steht, ist auch bei geneigten Konsolen-Generälen eine gehörige Portion Skepsis mit von der Partie. Bildschirmtexte in der Schriftgröße "Anti-Sofa", schlecht bis gar nicht angepasste Bedienoberflächen und überfrachtete Gamepad-Belegungen sind häufige Probleme. Auch bei Battlestar Galactica – Deadlock?Neben einer (bereits erfolgten) Umsetzung als Weltraum-Shooter drängt sich die Versoftung des-Universums im Strategiegenre nahezu auf. Als Zuschauer der TV-Serie verbringt man eine nicht unwesentliche Zeit auf der Kommandobrücke des Kampfsterns Galactica, einem schwer bewaffneten Weltall-Flugzeugträger. Hier werden auf der elektronischen Schlachtkarte die Geschicke einer ganzen Flotte gelenkt, Kampfgeschwader dirigiert, Reparaturmaßnahmen koordiniert und das Artilleriefeuer der schweren Kreuzer konzentriert. Genau hier an Ort und Stelle steht auch unser digitales Alter Ego. An Bord der mobilen Schiffswerft Deidalos obliegt uns das Schicksal der gesamten Menschheit im Ersten Zylonischen Krieg.Der Kampf gegen die Maschinenwesen findet in Form kleiner Weltraumscharmützel statt, also ohne Basisbau und Ressourcenmanagement. Die Story wird durch englische Dialoge und Texttafeln erzählt. Mehr als eine passable Rahmenhandlung dürft ihr nicht erwarten, aber die Stärken des Spiels liegen ohnehin auf dem Schlachtfeld. Anhand eines festen Punktekontingents stellen wir zunächst die Flotte für die kommenden Aufgaben zusammen. Selbstredend sollte der Fokus dabei nicht ausschließlich auf den teuren Kampfsternen liegen, sondern eine ausgewogene Mischung aus Feuerkraft und Geschwindigkeit bieten. Nach dem Festlegen der Formation geht es schließlich los.Parallel zum künstlichen Gegenüber planen wir den nächsten Schachzug im pausierten Schlachtgetümmel. Dazu legen wir individuelle Flugrouten fest, weisen den Geschützlafetten priorisierte Ziele zu und koordinieren die Reparaturmannschaften. Prinzipiell gilt es dabei die eigenen Schiffe in den toten Winkel der feindlichen Armada zu manövrieren – die meisten Geschütze decken nur einen bestimmten Sektor ab. Ferner sind Hacker-Angriffe frühzeitig abzuwehren. Ist die Planungsphase abgeschlossen, werden alle Aktionen für wenige Sekunden in Echtzeit und automatisiert abgehandelt, in etwa wie beiNun offenbart sich die Güte unseres Plans.Wenn die Salven der Abwehrgeschütze akustisch gedämpft die Kampfgeschwader zerreißen und Raketen im Formationsflug durchs All sausen, kommt echtes Battlestar-Feeling auf. Passend dazu ist der Soundtrack dicht an das TV-Vorbild angelehnt. Doch ausgerechnet die treibenden Trommelstücke japanischer Herkunft fehlen. Dafür entschädigen uns die schönen Schiffsmodelle sowie die satten Explosionen, auch wenn ein optisches Schadensmodell komplett fehlt. Auch fallen die Funksprüche nicht gerade spannend aus: Ein neuer Kontakt auf dem DRADIS-Radar kommt – ganz im Gegensatz zur Fernsehserie – so nüchtern wie der Wetterbericht daher.Bevor unsere taktischen Überlegungen in opulente Raumschlachten münden, müssen wir stets ein kleines Tal der Tränen durchwandern. Die Steuerung auf dem Schlachtfeld ist sehr kleinteilig und umständlich geraten. Per Schultertasten wechseln wir unsere Schiffe durch und erteilen ihnen über verschachtelte Menüs Kommandos. Eine gewisse Orientierungslosigkeit ist dabei unser ständiger Begleiter. Während die Kamera zum nächsten Raumschiff springt, geht das Gefühl für die Position im Raum schnell verloren. Naturgemäß fehlt es im Weltall an echten Fixpunkten, zudem gleichen sich die Raumkreuzer einer Klasse wie eineiige Zwillinge. Welches Ziel wir welchem Kreuzer zugewiesen haben oder wo der Geleitschutz welcher Aufgabe nachkommt, ist oft nur umständlich nachzuvollziehen.Auch außerhalb des Schlachtfeldes kämpfen wir am Kartentisch mit der Steuerung. Dort verlegen wir hier unsere einzelnen Flotten zum Schutz der zwölf Kolonien, nutzen die Fähigkeiten unserer Admiräle, geben neue Schiffsbauten in Auftrag und wählen die nächste Haupt- oder Nebenmission aus. Wirklich flott geht das aber nicht von der Hand. Jede Option wirkt ein Menü zu tief vergraben und zudem schlecht visualisiert. Bis wir intuitiv die Position von Freund und Feind auf der Karte erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, vergeht einige Zeit. Und dies ist nicht nur dem fehlenden Mauscursor zuzuschreiben, auf dessen Belange die Menüführung ausgelegt ist. Das Design ist schlicht nicht zu Ende gedacht in Sachen Effizienz und Nutzerführung.Battlestar Galactica Deadlock zaubert in seinen besten Momenten die prägnanten Raumschlachten der TV-Vorlage auf den Bildschirm, mit euch als Admiral. Doch es kann auch unheimlich frustrieren! Über die leidlich spannende Hintergrundgeschichte und die müde Präsentation sehen wir noch hinweg, sobald die Flakgeschütze der ehrfurchtgebietenden Kampfsterne ihre Arbeit verrichten. Aber die Steuerung und Nutzerführung, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch außerhalb, ist weder besonders gut gelungen, noch vollends an die Bedürfnisse des Gamepads angepasst. Wer sich hier durchbeißt, bekommt jedoch auch als Konsolero Fan-Service pur in Form eines soliden Strategiespiels geboten. So say we all!