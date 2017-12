Wasteland 2: Brian Fargo deutet Umsetzung für Nintendo Switch an

Switch

Wasteland 2 ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Wasteland 2 (im Test mit Wertung 8.5) im September 2014 für die PC-Plattform erschienen ist, folgte etwa ein Jahr später das kostenfreie Update auf die „Director's Cut“-Version sowie die Veröffentlichung dieser Fassung für die Xbox One und die PlayStation 4.

Mehreren Twitterpostings von Brian Fargo, dem Chef des verantwortlichen Entwicklerstudios inXile Entertainment, zufolge wird derzeit offenbar an einer weiteren Konsolenumsetzung von Wasteland 2 - Director's Cut gearbeitet: In seinem ersten Tweet zu dieser Thematik stellt der Entwickler ein Foto bereit, auf dem der Handheld-Modus der Nintendo Switch sowie der Startbildschirm des Rollenspiels zu sehen sind. Kurz darauf folgte die Information, dass das gleiche Team die Switch-Portierung realisiert, das seinerzeit auch für die Android- und iOS-Umsetzung von The Bard's Tale verantwortlich war.

Weitere offizielle Informationen wie zum Beispiel ein ungefährer Veröffentlichungszeitraum existieren zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen nicht. Dass nähere Details zur Switch-Version in den nächsten Tagen folgen, ist nicht unwahrscheinlich.

Aktuell befindet sich bei inXile Entertainment Wasteland 3 in der Entwicklung, für das die Backer im Laufe der Finanzierungskampagne mehr als drei Millionen US-Dollar bereitgestellt hatten. Erhältlich sein soll der Titel im Jahr 2019 sowohl für Windows und Linux als auch Xbox One und PlayStation 4.