Rechtsbelehrung: Folge 51 zum § 86a StGB, Kunst und Wolfenstein

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 53,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 27,90 € bei Amazon.de kaufen.

Der Radiojournalist Marcus Richter und der Rechtsanwalt Thomas Schwenke erörtern in der aktuellen Folge ihres Jurapodcast Rechtsbelehrung den Paragraphen 86a des Strafgesetzbuches: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Dabei werden sie dieses Mal von ihrem Gast, dem Rechtsanwalt Felix Hilgert der Kanzlei Osborne Clarke, unterstützt.

Herr Richter übernimmt dabei die Aufgabe des Laien, während die beiden Anwälte die Rechtslage verständlich erklären. Nach der Vorstellung erfolgt zuerst eine allgemeine Betrachtung des Paragraphen. Anschließend gehen sie am Beispiel von Wolfenstein 2 - The New Colossus (im Test, Note: 9.0) auf die Folgen für die Spieleindustrie ein - inklusive dem Urteil zu Wolfenstein 3D und der Kunstfreiheit. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, dann folgt einfach dem Link in der Quellenangabe.