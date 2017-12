Ni No Kuni 2: Veröffentlichung erneut verschoben // Offizielles Statement

PC PS4

Mitte dieses Jahres wurde bekanntgegeben, dass sich die Veröffentlichung von Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (in der Preview) vom 10. November auf den 18. Januar 2018 verschiebt. Doch auch an diesem Datum wird das Japano-Rollenspiel nicht erscheinen, wie der Publisher Bandai Namco Entertainment und der Entwickler Level-5 kürzlich mitteilten. Stattdessen wurde der Release auf den 23. März des kommenden Jahres verlegt, sodass ihr euch mit heutigem Stand noch etwa zwei Monate länger gedulden müsst.

In einer kurzen Stellungnahme macht Akihiro Hino, Präsident und CEO des Entwicklerstudios, deutlich, dass die zusätzliche Zeit vor allem dafür genutzt wird, ein möglichst fehlerfreies Produkt abzuliefern:

In dem Versuch, stets neue Innovationen an die Spieler zu bringen, haben wir neue Spielmodi, wie den Skirmish- und Kingdom-Modus, in Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs eingebaut. Damit sichergestellt werden kann, dass alles einwandfrei und vor allem unterhaltsam miteinander funktioniert und die hohen Qualitätsstandards von Level-5 und Bandai Namco Entertainment erfüllt sind, können wir erst am 23. März den Release von Ni no Kuni 2 feiern. Im Namen des ganzen Level-5-Teams bedanke ich mich für eure Geduld und weitere Unterstützung.

Im Gegensatz zum im Jahr 2013 veröffentlichten Vorgänger Ni No Kuni - Der Fluch der weißen Königin (im Test mit Wertung 9.0) wird das kommende Rollenspiel auch für den PC erhältlich sein. Bei Bedarf kann der Titel sowohl für diese Plattform (Steam-Produktseite) als auch für die PS4 (im PlayStation Store) vorbestellt werden.