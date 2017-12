Nintendo Switch knackt die 10-Millionen-Marke

Switch

Die Switch hat einen neuen Meilenstein in Hinblick auf die Verkäufe erreicht. Wie Nintendo jetzt offiziell mitteilte, hat sich die Hybrid-Konsole seit ihrem Release am 3. März dieses Jahres und bis heute bereits mehr als zehn Millionen Mal verkauft (gemeint sind keine Auslieferungszahlen, sondern tatsächliche Verkäufe an den Endverbraucher). Damit brauchte Nintendo nur zwei Wochen länger als Sony, um diese wichtige Marke zu knacken.

So gab Sony die zehn Millionen Verkäufe am 12. August 2014 und somit 270 Tage nach dem US-Release am 15. November 2013 bekannt. Nintendo benötigte dafür 284 Tage. Dabei müssen natürlich verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. So erfolgt der PS4-Launch gestaffelt und der japanische Markt wurde erst Monate später beliefert, während die Switch seit dem Release mit Engpässen kämpfte und noch den Rest seiner ersten Weihnachtssaison vor sich hat. Man kann also gespannt sein, wie sich die Verkäufe im kommenden Jahr entwickeln.

Nintendo versprach im Vorfeld, die Verfügbarkeit der Geräte über die Weihnachtstage und darüber hinaus zu garantieren. Laut Nintendo-of-America-President Reggie Fils-Aimé seien die Reaktionen der Fans großartig und man tue sein Bestes, um die Nachfrage zu befriedigen.