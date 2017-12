Switch: Square Enix möchte mehr Classic-Games für die Konsole umsetzen

Switch

In der Vergangenheit hat Square Enix der Nintendo Switch bereits mehrmals seine Unterstützung zugesichert. Wie der CEO Yosuke Matsuda in einem Interview in der aktuellen Ausgabe von MCV verriet, sollen neben neuen Spielen zukünftig auch verschiedene Classic-Games aus dem Portfolio des japanischen Publishers für die Hybrid-Konsole umgesetzt werden.

Eine unserer großen Initiativen ist es, möglichst viele unserer vergangener Titel digital zugänglich zu machen. Unter der neuen Generation der Spieler gibt es sicher viele Leute, die schon von unseren Spielen gehört haben, aber bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, diese zu spielen. Wir glauben also, dass die Umsetzung unserer älterer Titel für neue Plattformen, wie die Nintendo Switch, sehr wichtig ist, damit jüngere Spieler ein Bewusstsein für unser früheres Portfolio entwickeln.

Einfache Portierungen werden laut Matsuda allerdings nicht reichen. Stattdessen müsse man die Spiele überholen und modernisieren, damit sie die Spieler von heute ansprechen. Matsuda gab bereits im Rahmen der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen einige Ideen bekannt, wie man die digitalen Einnahmen des Unternehmens verbessern könnte. Neben dem Ansatz mit den Classic-Games war auch von der Modernisierung der Webpräsenz und der Entwicklung einer App die Rede, die den Konsumenten leichteren Zugriff auf digitale Angebote ermöglicht.