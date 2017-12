Battlefield - Bad Company 3 Insider-Leak // Spiel soll 2018 erscheinen

PC XOne PS4

Bild stammt aus Battlefield - Bad Company 2 (Testnote: 9.0).

Battlefield-Fans, die schon seit Jahren auf die Rückkehr der Bad-Company-Reihe warten, werden angeblich im kommenden Jahr mit einem neuen Ableger beglückt. Das zumindest will der bekannte Insider und YouTuber Almighty Daq erfahren haben. Dieser hat bereits in der Vergangenheit vorab zuverlässige Infos zu Battlefield 1 (MP-Testnote: 9.0) geliefert und gibt an, dass Battlefield - Bad Company 3 schon im kommenden Jahr auf der E3 vorgestellt wird.

In seinem neuen Video liefert er auch einige angebliche Details zum Spiel. So soll sich die Handlung des Spiels um den Vietnam-Krieg und seine Folgen drehen. Der kalte Krieg soll ebenfalls thematisiert werden, ohne jedoch dabei viel Wert auf historische Ak­ku­ra­tes­se zu legen. Der Multiplayer soll die Modi Conquest, Rush, Operations, Domination und Team Deathmatch umfassen und auch einen Fünf-gegen-fünf-Modus enthalten, der sich an den Modus Squad Obliteration anlehnt. Das Gameplay soll dem aus Battlefield - Bad Company 2 und Battlefield 3 (MP-Testnote: 9.0) ähneln, während andere Spielelemente, wie Waffenanpassungen und Fahrzeugauswahl sich eher an Battlefield 4 (MP-Testnote: 9.5) orientieren sollen.

Passend zum Szenario sollen auch verschiedene Waffen und Kriegsvehikel aus der Zeit erhalten sein, darunter natürlich Panzer und Helikopter. Als Klassen sollen Assault, Recon, Engineer und Support zurückkehren. Mikrotransaktionen und Loot-Boxen sollen nach dem Desaster um Star Wars - Battlefront 2 (MP-Testnote: 7.0) keine große Rolle spielen, die Battlepacks aus Battlefield 4 könnten aber wieder Teil der Spielerfahrung werden. Zudem soll das Gameplay laut dem Insider schneller und vielseitiger als bei Battlefield 1 oder Battlefield - Hardline (Testnote: 8.0) sein. Bestätigt ist davon natürlich bisher nichts, weshalb ihr die Infos vorerst mit Vorsicht genießen solltet. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: