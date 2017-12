Living Dark: Neues Spiel von Dean Halls Studio

PC

Living Dark ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dean Hall, der Schöpfer des beliebten Zombie-Titels DayZ, hat mit seinem Studio Rocketwerkz einen neuen Titel in der Mache, der auf den Namen Living Dark hört. Mit Rashad Redic arbeitet ein Creative Director an den Projekt mit, der bereits an Fallout 3 und The Elder Scrolls 5 - Skyrim (im Test, Note: 9.5) beteiligt war.

Das futuristische Living Dark spielt in der fiktiven Stadt Vox. Als Genre wird Noir-Adventure angegeben, was genau damit gemeint wird, ist noch nicht bekannt. In der Spielwelt dürfen wir uns frei bewegen und diese nach eigenem Gusto erkunden, unsere Entscheidungen in Gesprächen und bei Auseinandersetzungen beeinflussen alles um uns herum. Die Entwickler versprechen verschiedene, dynamisch generierte Handlungsstränge und ein ausgefeiltes Allierten-System.