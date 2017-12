Destiny 2: Gesperrte Inhalte aus dem Hauptspiel bald wieder verfügbar

PC XOne PS4

Nachdem Bungie Studios mit dem Release der Erweiterung Fluch des Osiris für Destiny 2 (Testnote: 8.5) einige zuvor frei für alle verfügbare Inhalte aus dem Hauptspiel exklusiv für die Käufer des Add-ons machte, rudert das Studio nun zurück. In einem neuen Statement auf der offiziellen Homepage räumt das Entwicklerteam ein, dass man mit dem Schritt einen Fehler gemacht habe und verspricht, die Sache schon mit dem kommenden Patch zu bereinigen.

Konkret werden folgende Änderungen vorgenommen: Der Power-Level des Leviathan-Raids in der Prestige-Variante wird von 330 zurück auf 300 gesetzt und somit wieder für jeden verfügbar sein. Damit wird auch die entsprechende Trophäe wieder ohne die Erweiterung erspielbar und jeder Spieler kann die finale Quest für die exotische Shotgun „Legende von Acrius“ abschließen.

Prüfungen der Neun wird nur Fluch des Osiris voraussetzen, wenn gerade die Karte aus der Erweiterung dran ist. In allen anderen Wochen wird es für alle frei verfügbar sein. Damit wird auch die Trophäe „Auf dass du nicht gerichtet wirst“ wieder für alle erspielbar, ebenso wie alle Belohnungen, die mit dem Hauptspiel in Prüfungen der Neun enthalten waren. Die neuen saisonalen Belohnungen, die mit Fluch des Osiris dazu kamen, wie etwa saisonale Rüstungsornamente, werden allerdings den Käufern der Erweiterung vorbehalten bleiben.

Der Dämmerungsstrike in der Prestige-Variante wird weiterhin Power-Level 330 voraussetzen und somit nur für die Besitzer des Add-ons zugänglich sein, weshalb die entsprechende Prestige-Trophäe so verändert wird, dass sie sich nur noch auf den Prestige-Raid bezieht. In Zukunft möchte das Studio die Implementierung eines dritten Schwierigkeitsgrades für alle Prestige-Inhalte in Betracht ziehen. Auf diese Weise möchte das Team sowohl eine Herausforderung bieten, die nach dem Release neuer Erweiterungen weiterhin relevant bleibt, als auch eine Prestige-Variante haben, die immer für alle Spieler zugänglich ist.

Die normale Version des Dämmerungsstrikes wird nur Fluch des Osiris voraussetzen, wenn auf einer entsprechenden Karte gespielt wird. In allen anderen Wochen bleibt der Strike für alle zugänglich. Die Fraktions-Rallye wird bis zum Patch-Release aufgeschoben, um sicherzustellen, dass alle Spieler daran teilnehmen können. Alle Eisenbanner- und Fraktions-Rallye-Belohnungen aus dem Hauptspiel werden für alle Spieler zugänglich sein, während neue saisonale Belohnungen aus Fluch des Osiris an die Erweiterung gebunden bleiben.