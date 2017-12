Besiege: Multiplayer-Modus und Level-Editor verfügbar

PC Linux MacOS

Spiderling Studios hat für Besiege ein neues Update mit dem Namen "Multiverse Alpha" veröffentlicht. Eines der Highlights der neuen Version ist der Multiplayer-Modus, in dem ihr ab sofort entweder kooperativ mit anderen oder gegen sie spielen könnt. Darüber hinaus gibt es nun auch einen Leveleditor, der euch eigene Szenarien erstellen lässt. Beim Bau eigener Levels sind euch kaum Grenzen gesetzt – so ziemlich jedes Objekt, das im Spiel vorhanden ist, steht euch zur Verfügung. Hindernisse, Gebäude und Gegner können platziert, gedreht und in der Größe verändert werden. Zusätzlich legt ihr fest, welche Maschinenteile die Spieler für ihre Belagerungsgeräte verwenden können.

Im offiziellen Forumseintrag (siehe Quellenangaben) stellen Spiderling Studios einige hilfreiche Links zur Verfügung, die den Spielern dabei helfen sollen, sich im neuen Update und vor allem im Leveleditor zurecht zu finden.