One Piece - World Seeker: Release im Westen bestätigt

Wie Bandai Namco offiziell per Pressemitteilung verkündet, wird das Action-Adventure One Piece World Seeker seinen Weg in den Westen finden. Zur Feier des 20. Jubiläums von Captain Ruffy und seiner Crew wird der Titel 2018 für die PS4, Xbox One sowie den PC erscheinen.

In dem reinen Singleplayer-Spiel könnt ihr als Captain der Strohhutbande eine nahtlose Spielwelt erkunden, es soll sich laut den Entwicklern von Ganbarion um das bisher größte One Piece-Spiel handeln.