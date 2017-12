The Lord of the Rings Living Card Game angekündigt

PC MacOS

Für alle Fans von virtuellen Kartenspielen und dem Herr der Ringe-Franchise dürfte diese Meldung interessant sein. Fantasy Flight Interactive, das Studio hinter der Echtwelt-Brettspielumsetzung, und Asmodee Digital arbeiten mit The Lord of the Rings Living Card Game an einer Versoftung der realen Vorlage.

Natürlich werdet ihr im Spielverlauf auf eine Menge bekannter Helden aus den Werken von J. R. R. Tolkien treffen. Im ersten Quartal 2018 wird der Titel zunächst im Early Access veröffentlicht werden, diese Phase ist für ungefähr drei bis fünf Monate geplant. In dieser Zeit gibt es zudem keinen Multiplayer-Modus, für die finalen Fassung wird immerhin ein Zwei-Spieler-Koop geplant.

Während der Early-Access-Phase wird es verschiedene Unterstützer-Pakete zu kaufen geben, um die Entwicklung zu unterstützen. Nach der finalen Veröffentlichung wird The Lord of the Rings Living Card Game zu einem Free-to-Play-Titel, wie genau die Entwickler ihr Spiel dann monetarisieren wollen, ist noch nicht bekannt.