Patreon legt Transaktionsgebühren auf Backer um [Update]

Update vom 14. Dezember 2017

Patreon hat inzwischen auf das Feedback reagiert und rudert zurück. Es wird vorerst keine Änderung des Systems geben. Unternehmensgründer Jack Conte äußerte sich wie folgt:

"Wir haben es vermasselt. Es tut uns leid und wir werden das Zahlungssystem nicht ändern."

Weiterhin räumt er ein, dass man die Projektersteller zu wenig in den Änderungsprozess eingebunden hätte und entschuldigt sich für den Verlust an Backern und Einkommen.

Originalmeldung vom 9. Dezember 2017

Patreon ist bekannt als Crowdfunding-Plattform, auf der sich unter anderem Projekte wie der Spieleveteranen-Podcast mit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt oder auch Stay Forever sowie The Pod finden. Dabei kann man als Backer zwischen verschieden hohen Beträgen wählen und erhält dafür Zugriff auf unterschiedliche Formate oder Belohnungen. Der niedrigste Betrag liegt bei 1 US-Dollar, viele Projekte bieten auch eine 5-US-Dollar- und weitere Stufen an.

Bisher war es so, dass die Backer zusätzlich zur Pledge – also des Betrages, den man monatlich zahlt – noch die Umsatzsteuer von 19 % zahlen. Bei einer 5-$-Unterstützung zahlte man also effektiv 5,95 US-Dollar. Ab dem 18. Dezember soll sich das ändern. In Ergänzung zur Umsatzsteuer zahlen Backer zukünftig auch die Transaktionsgebühren, die bisher seitens Patreon bzw. den Erstellern übernommen wurden. Diese betragen 2,9 % der Pledge plus 35 Cent. Bei einer 5-US-Dollar-Pledge fallen künftig folglich (5 US-Dollar + 2,9 % + 0,35 US-Dollar) x 1,19 = 6,54 US-Dollar an.

Verhältnismäßig groß fallen die Unterschiede bei einer 1-US-Dollar-Pledge aus. Zahlte man bisher 1,19 US-Dollar, werden es in Zukunft 1,64 US-Dollar sein. Problematisch könnte sich die neue Preisstruktur also vor allem für Projekte auswirken, die besonders viele Backer mit niedrigen Pledges haben. Fördert man mehrere Projekte bei Patreon, so werden die Transaktionsgebühren einzeln für jedes Projekt hinzugerechnet und nicht etwa auf die Gesamtsumme der Pledges addiert.

Unter den Patreoniken stieß die Änderung auf wenig Begeisterung, insbesondere da sie so kurzfristig angekündigt wurde. Inwiefern sie sich auf die Zahl der Unterstützer und die Preisstruktur auswirkt, bleibt abzuwarten.