4K-Capturekarte Elgato 4K60 Pro angetestet

Simple Installation, Grundkenntnisse vorausgesetzt

Wenig Einstellungsmöglichkeiten

Die Software: übersichtlich und selbsterklärend.

Gute Bildqualität

Rechts: Das Shogun Inferno liefert ein kräftigeres Bild und auch die geringere Kompression ist sichtbar. ( liefert ein kräftigeres Bild und auch die geringere Kompression ist sichtbar. ( zum Originalbild in 4K

4K60 Pro lässt Aufnahmen stumm

Kurzfazit

Alle Bilder stammen von GamersGlobalIn Zeiten von YouTube, Facebook, Twitter und vielen weiteren Plattformen wollen viele nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Erlebnisse aus verschiedensten Videospielen präsentieren. Zu diesem Zweck bieten die aktuellen Konsolen selbst Funktionen, mit denen ihr Spielszenen aufnehmen könnt. Jedoch kranken die internen Optionen an Problemen wie zu starker Kompression – beispielsweise ist das 4K-Capturing der Xbox One X ein Trauerspiel, die PS4 Pro erlaubt erst gar keine 4K-Aufnahmen.Mit derbietet Elgato, ein Hersteller verschiedener Capture-Karten, nun ein Gerät an, das es euch ermöglicht, Aufzeichnungen mit 2160 Zeilen bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde zu erstellen. Im Gegensatz zu anderen Elgato-Lösungen wie der 1080 HD und viele Konkurrenzprodukte handelt es sich bei der 4K60 Pro um eine PCI-Express-Karte zum Einbau in einen freien Slot eures PCs. Das ist vermutlich aufgrund der Datenmenge gar nicht anders möglich, außerdem wird so die Verzögerung des Bilds reduziert, wenngleich nicht beseitigt.Der Preis von knapp 400 Euro mag auf den ersten Blick als sehr hoch erscheinen, liegt aber tatsächlich deutlich unter dem von professionellen 4K-Capturegeräten. Wir hatten das Gerät einige Tage im realen Redaktionseinsatz und konnten uns ein Bild von der Handhabung, Videoqualität und Software der 4K60 Pro machen.Die Elgato 4K60 Pro benötigt einen freien PCI-Express-Steckplatz mit mindestens vier Lanes, aber keine extra Stromversorgung. Allerdings sind die Hardware-Voraussetzungen nicht ganz ohne: Ihr braucht Windows 10 in der 64-Bit-Version, zudem ein Intel Core i7 aus der sechsten Generation oder ein AMD Ryzen 7. Die Grafikkarte muss laut Elgato mindestens der Geforce-GTX-10- oder Radeon-RX-Vega-Serie angehören.Nach Download und Installation der Software inklusive Treiber und einem Neustart ist die 4K60 Pro einsatzbereit. Jetzt noch das HDMI-Kabel der Wunschplattform anschließen (das geht auch mit dem PC, in dem die Elgato steckt) und mit einem zweiten Kabel zum Fernseher oder Monitor durchschleifen. Theoretisch könntet ihr auch mit Vollbild in der Elgato-Software spielen, doch dafür ist die Verzögerung des angezeigten Bilds doch zu groß. Mehr als die beiden HDMI-Ports bietet die Karte nicht.Als Capture-Software könnt ihr entweder die von älteren Geräten wie dembekannte Game Capture HD verwenden oder das neue. Wir haben natürlich letztere benutzt.Das Programm ist übersichtlich gestaltet, bietet im Gegenzug aber auch kaum Möglichkeiten zur Feinabstimmung der Einstellungen. Wir können festlegen, um welches Spiel es sich handelt und welchen Titel wir dem Video geben wollen. Diese Angaben helfen vor allem, wenn ihr die Mediathek der Software zur Verwaltung eurer Aufnahmen nutzt, diese sind fein säuberlich nach gespieltem Titel sortiert.Bei der Videoausgabe könnt ihr zunächst wählen, welche Auflösung bei welcher Bildrate ihr anstrebt. Von 720p bei 30 Bildern pro Sekunde bis hoch zu den im Produktnamen enthaltenen 4K mit 60fps könnt ihr wählen, über einen Regler legt ihr zudem die gewünschte Bitrate fest. Bei 1080p-Aufnahmen mit 60 fps beträgt diese maximal 35 Mbps, in 4K steigt sie auf 140 Mbps. Zum Vergleich: Das aktuellste 1080p-Modell von Elgato, das HD60 Pro, nimmt mit maximal 60 Mbps (1080p, 60 fps) auf, das Profigerät Atomos Shogun Inferno (4K, 60 fps) mit 880 Mbps. Typische GamersGlobal-Videos geben wir nach dem Schnitt in 1080p mit 6 bis 10 Mbps aus und laden sie dann hoch, YouTube staucht diesen Wert dann wieder zusammen.Unsere Testaufnahmen haben wir mit der höchstmöglichen Bitrate aufgenommen. Die festgehaltenen Szenen sehen können sich sehen lassen und sind ideal für YouTube-Videos. Bei Livestreams solltet ihr die kleine Verzögerung zwischen Eingangssignal und Verarbeitung berücksichtigen. An dieser Stelle sei außerdem erwähnt, dass wir kein Bildsignal von der 4K 60 Pro in das beliebte Streamingprogramm OBS Studio speisen konnten.Allerdings sind die Aufnahmen merklich farbärmer als die tatsächlichen Spiele. Besonders im Vergleich mit dem (deutlich teureren) Shogun Inferno macht sich dieser Umstand bemerkbar. Ebenfalls in der direkten Gegenüberstellung zeigt das 4K 60 Pro etwas verwaschenere Details, dieser Umstand liegt vermutlich an der stärkeren Kompression des Elgato-Geräts.Ein Phänomen, das wir außerdem beobachten und bereits von der HD60 kennen, ist ein minimal zu dunkles Bild auf der Aufnahme. Während das Signal sauber durch die 4K 60 Pro geschleift wird und am Fernseher keine Defizite zu sehen sind, müsst ihr die Bildhelligkeit eurer Videos manuell nachjustieren. Interessant ist, dass dieses Problem bei der Xbox One X nicht auftritt, die Aufnahmen von der PS4 Pro, Nintendo Switch und einem angeschlossenen PC aber allesamt zu dunkel sind.Die gute Bildqualität der Elgato 4K60 Pro wird jedoch von großen Problemen bei der Tonaufnahme überschattet. Es ist nicht so, dass die Videos schlecht klingen würden oder mit unangenehmen Artefakten belastet sind. Wenn die Karte richtig aufzeichnet, dann klingt alles einwandfrei. Vielmehr besteht das Problem, dass die Karte den Ton manchmal abgehackt aufzeichnet. So war bei mehreren unserer Testaufzeichnungen der Sound an sich hörbar, machte aber sekundenweise Sprünge, was die ganze Aufnahme ruinierte. Während der Aufnahme zur Stunde der Kritiker zu Xenoblade Chronicles 2 (im Test) war die Aufnahme 50 Minuten lang makellos. Doch wir brauchen mindestens 60 fehlerfreie Minuten, und im ersten Drittel der Aufnahme fehlte zehn Minuten lang jeglicher Ton.Im Software-Update 1.01 werden zwar beide Probleme (kein Ton, springender Ton) als "gelöst" geschildert, aber genau diese Version war Grundlage unseres Tests. Mittlerweile ist Software-Update 1.02 erschienen, das weitere Neuerungen und Behebungen bringt; dieses haben wir nicht für den Test berücksichtigt. ( Zur englischen Übersicht der Versionen .)Eine nicht der Karte anzulastende Fehlerquelle ist, dass der Treiber ein neues Windows-Ausgabegerät namens „Elgato Sound Capture“ einrichtet. Solltet ihr vergessen, dieses zu wählen, bleibt die Aufnahme auf jeden Fall stumm – obwohl ihr natürlich via Fernseher dennoch Ton hört. Erklärt wird diese notwendige Konfiguration allerdings an keiner Stelle.Die Elgato 4K Pro hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite steht die gute Videoqualität in Kombination mit einer Verzögerung, die geringer ist als bei den externen Aufnahmegeräten von Elgato, aber immer noch merklich. "Erkauft" wird die gute Bildqualität mit entsprechend großen Dateien. Eine Stunde 4K-Aufzeichnung bei 30 fps benötigt etwa 31 GB.Von der Bildqualität her sind zwar professionelle Lösungen wie das Atomos Ninja Inferno (rund 1000 Euro) zwar sichtlich überlegen, dennoch ist die Qualität auch bei 4K gut und reicht für typische YouTube-Zwecke aus – wobei ihr je nach Capture-Quelle möglicherweise Helligkeit und Farbanteil nachjustieren müsst.Dass wir aktuell nicht auf die Elgato bauen würden, liegt an den Problemen bei der Tonaufnahme, die für uns nicht nachvollziehbar sind und noch bei Software-Version 1.01 auftraten. Sollten diese Probleme mit der aktuellen Fassung 1.02 oder einer späteren beseitigt werden, können wir die Capture-Karte für ambitionierte YouTuber und (mit kleiner Einschränkung aufgrund der Verzögerung) Live-Streamern empfehlen – bedenkt aber die naturgemäß bei hohen Auflösungen oder fps-Werten steigenden Filegrößen beziehungsweise Datenraten.