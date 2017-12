Switch

Im eShop-Check stellen wir euch interessante eShop-Spiele für Switch, WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundMitfindet ein weiterer bereits auf anderen Plattformen erschienener Titel seinen Weg auf die Switch, immerhin in der gepimpten. Neben HD-Rumble bringt die vor allem einen Koop-Modus. Wir haben uns für euch in das Spinnenraumschiff gesetzt und sind im Arcadespiel durchgestartet.Als Schrottsammler Roughshot fliegen wir durchs All und suchen lohnende Beute. Natürlich docken wir an einem großen Raumschiff-Wrack an – und schon sind wir gefangen. Es gilt also, dem Schiff wieder zu entkommen. Dabei gibt es immer wieder witzige Dialoge zwischen Roughshot und dem Schiffscomputer, der über Drohnen auch körperlich präsent ist. Die Story ist zwar nicht entscheidend, aber unterhaltsam. So redet die Drohne uns voll, bis wir schließlich durch die erste Tür können. Alternativ schießen wir sie, und die nachfolgenden stärkeren Drohnen, ab, bis der Schiffscomputer entnervt die Tür freigibt.Zwar startet Rive als klassischer Twinstick-Shooter, doch der überwiegende Teil besteht aus Action-Adventure-artigen Passagen, wobei Feuern auf dem rechten Analogstick liegt. Es gibt aber durch gravitationsfreie Blasen einen Mix aus beidem. Rive lehnt sich also mehr analsan. Feuer geben müsst ihr in jedem Fall ordentlich, denn das Spiel spart nicht mit Gegnern. Rive sieht auch auf Switch wunderbar aus (im Handheld-Modus wirkt die Grafik etwas knackiger) und ist selbst gespielt nicht so verwirren, wie es in Videos wirken kann. Von einem Hublevel startet ihr in die verschiedenen Levels und könnt mit gewonnenen Punkten euer Spinnenraumschiff upgraden, so dass ihr mehr Lebenspunkte oder weitere Spezialwaffen an Bord habt.Rive Ultimate Edition gestaltet sich nicht nur wegen der unterschiedlichen Steuerungs-Passagen abwechslungsreich. Manchmal müsst ihr in einem Abschnitt mehrere Gegnerwellen besiegen, bevor es weitergeht. Dann gibt es Zwischenbosse und fette Endgegner. Auch schnelle Sprungpassagen müsst ihr gelegentlich absolvieren. Zu Tode dürftet ihr also einige Male kommen. Eine gewisse Frusttoleranz solltet ihr mitbringen, auch um à la R-Type bestimmte Abschnitte und Gegnermuster geschwind zu lernen. Die Rücksetzpunkte sind sehr fair gesetzt. Als Gimmick müsst ihr manchmal eure Hacken-Fähigkeit einsetzen, um beispielsweise Türen zu öffnen oder Drohnen zu übernehmen, die dann für euch kämpfen oder euch heilen.Rive Ultimate Edition für Switch bietet schnelle, bunte, fordernde und abwechslungsreiche Arcade-Action und wurde hervorragend für die Switch umgesetzt. Besonders im Handheld-Modus gefallen uns Grafik und Steuerung. Neben der Kampagne locken noch weitere Spielmodi an die Joycons, etwa Speedrun-Trials oder Arenen, in denen ihr eine Gegnerwelle nach der anderen besiegen müsst. Highscores gibt es natürlich auch. Wenn ihr euch einen Freund schnappt, könnt ihr auch die komplette Kampagne im Koop-Modus spielen. Dann steuert einer die Spinne, der andere schießt. Dadurch wird das Spiel nicht nur etwas leichter, sondern noch unterhaltsamer. Bei jedem der nicht seltenen Todesfälle tauscht ihr automatisch die Rollen.Nachdem die WiiU-Version gestoppt wurde, bietet Rive in der Ultimate Edition für Nintendos Switch die umfangreichste Spielerfahrung und ist, auch dank der Portabilität, eine sehr gute Wahl für gestählte Arcade-Action-Fans.