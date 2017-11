Cyber Monday: Ausgewählte Amazon-Angebote vom 20.11.: 14:40 Uhr

Auch in diesem Jahr findet bei Amazon.de die so genannte Cybermonday-Woche statt. Der Cybermonday begann einmal als Onlineshop-Gegenstück zum Black Friday – einem besonderen Freitag in Amerika, an dem die Bürger mit zahlreichen vergünstigten Produkten in die Einkaufszentren gelockt werden. Die Angebote unterteilen sich bei Amazon in Tagesangebote, also solche die den kompletten Tag über gültig bleiben, sowie Blitzangebote. Diese sind maximal sechs Stunden gültig und nur in begrenzter Stückzahl zu haben.

Wir wühlen uns durch den Angebots-Dschungel und wählen die unserer Meinung nach interessantesten Artikel aus: Zunächst kappen wir ganze Kategorien – Kosmetik-Produkte sind auf GamersGlobal doch eher fehl am Platz. Dann entscheiden wir nach Hersteller, Produktgruppe und Kurzcheck, welche Angebote aus den Bereichen Elektronik, Computerspiele, PC und Film am interessantesten erscheinen.

