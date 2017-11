Heliborne: Spielerzahlen um 1200% gestiegen und weitere Pläne bekannt

PC Linux MacOS

Etwa einen Monat nach dem Release gab Jetcat Games am vergangenen Wochenende Einblick in die weiteren Pläne für die Action-Flugsimulation Heliborne. In Kürze werdet ihr die Möglichkeit haben schwere Lasten zu transportieren. Am Anfang stehen euch Munitionskisten für Spezialsoldaten und Artilleriegeschütze zur Verfügung, mit deren Platzierung auf dem Schlachtfeld ihr den Ausgang des Matches beeinflussen könnt. Folgen sollen karten- und missionsexklusive Lasten, welche die Entwickler im Laufe der Zeit auch auf alle Spielmodi ausweiten wollen.

In der nahen Zukunft könnt ihr dann alle, bisher existierenden, Karten kooperativ und im Einzelspieler spielen. Dafür wollen die Entwickler jedoch erst die Nachtversion der Karte des Kosovo sowie Khost, die größte Karte Helibornes mit 8 mal 8 Kilometern, überarbeiten. Außerdem wird die maximale Spielerzahl im kooperativen Modus auf sechs angehoben, die Arbeiten an computergesteuerten Helikoptern sind fast abgeschlossen.

Das fünfköpfige Team will weiterhin die Interaktion mit den verbündeten Bodentruppen ausbauen, neue Grafiken wie Lastwagen mit Mechanikern wurden dafür bereits entwickelt. Die, laut steamcharts.com, um 1200% gestiegenen Spielerzahlen lassen vermuten, dass die Entwicklung des Spieles noch einige Zeit über den Release hinaus weitergehen kann. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Entwicklung durch den Kauf von DLCs mit kosmetischen Items unterstützen, dort findet ihr auch deutsche Tarnanstriche. Einen davon zeigt "Der Heizmeister" in seinem ersten Video über Heliborne, in dem er in das Spiel einführt und ein kooperatives Spiel zeigt.