Far Cry 5: Entwicklervideo „Recreating Montana“ veröffentlicht

PC XOne PS4

Far Cry 5 ab 8,29 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 5 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

In Ubisofts kommenden Ego-Shooter Far Cry 5 (Preview) wird es euch bekanntlich in den Nordwesten der Vereinigten Staaten, in den Bundesstaat Montana verschlagen, wo ihr es im fiktiven Landstrich Hope County mit einer religiösen Sekte rund um den fanatischen Anführer Joseph „The Father“ Seed zu tun bekommt. In einem neuen Entwicklervideo erklären der Narrative Director Jean-Sebastien Decant und Graphic Assistant Isaac Papismado, wie das Team die verschiedenen Landschaften der Region im Spiel zum Leben erweckte.

Da Montana, anders als Rook Islands aus Far Cry 3 (Testnote: 8.5) oder Kyrat aus Far Cry 4 (Testnote: 8.5), wirklich existiert und deren Landschaften vielen Spielern bekannt sind, unternahm das Team laut Papismado mehrere Reisen in der Region, um die dort lebenden Menschen Kennenzulernen, mehr über das Ökosystem zu erfahren, alle wichtigen Details über die Tierwelt zu erfassen und natürlich tausende von hochauflösenden Aufnahmen von den Umgebungen und Objekten zu machen. So wurden Bäume, Vegetation, Gebäude und sogar Personen aus verschiedenen Winkeln fotografiert und eingescannt, um via Photogrammetrie detailgetreue 3D-Objekte zu erstellen und Hope County realistisch umzusetzen.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Far Cry 5 wird ab dem 27. Februar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.