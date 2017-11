Kingdom Come - Deliverance: Verschiedene Vorgehensweisen im Video

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Der Entwickler Warhorse Studios hat ein neues Gameplay-Video zu seinem kommenden Open-World-Action-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Preview) veröffentlicht. In diesem demonstrieren euch die Macher anhand einer Quest die verschiedenen Vorgehensweisen, die bei der Lösung von Missionen im fertigen Spiel möglich sein werden. Im gezeigten Auftrag muss der Protagonist Henry den Überfall auf das Neuhof-Anwesen für Lord Hanush untersuchen.

Schon zu Beginn der Quest steht es euch frei, ob ihr auf eigene Faust die Umgebung nach Beweisen durchsucht, oder Zeugen des Massakers befragt, um Hinweise auf den Verbleib der Täter zu erhalten. Dabei könnt ihr in den Dialogen entscheiden, wie ihr euch eurem Gegenüber verhaltet, um an die gewünschten Informationen zu kommen. Habt ihr die Spur aufgenommen, eröffnen sich weitere Möglichkeiten. Ihr könnt die Sache selbst in die Hand nehmen und dabei entweder brutal oder leise vorgehen, oder die Angelegenheit den Soldaten melden, die kurzen Prozess mit den Banditen machen. Kingdom Come - Deliverance wird ab dem 13. Februar des kommenden Jahres für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.