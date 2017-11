Death Stranding: Hauptentwicklung so gut wie abgeschlossen

PS4

Death Stranding ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler-Guru Hideo Kojima hat in einem Interview im Zuge der brasilianischen TV-Show The Noite über den Entwicklungsstand von Death Stranding gesprochen. Wie er erklärte, sei das Team mit der Hauptentwicklung des Titels so gut wie fertig. Auch sollen alle Charaktere bereits im Spiel und alle Arbeiten um sie herum (inklusive dem Motion Capturing) abgeschlossen sein. Wie er zudem versicherte, schreite das Projekt gut voran und das Studio liege im Zeitplan.

Aktuell befinde sich der Titel in der detaillierten Entwicklungsphase, in der zwar durchaus noch Änderungen vorgenommen und auch neue Dinge hinzugefügt werden (Kojima verglich es mit dem Filmschnitt), die Vorarbeit sei aber im Grunde beendet. Möglicherweise werden wir also schon im kommenden Monat, im Zuge der diesjährigen Game Awards (7. Dezember), oder auf der Playstation Experience (9. und 10. Dezember) neues Spielmaterial zu sehen bekommen.