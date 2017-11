CD Projekt über Mikrotransaktionen und Entwicklung von Cyberpunk 2077

PC PS4

Der polnische Entwickler CD Projekt hat kürzlich ein Statement bezüglich möglicher Mikrotransaktionen in Cyberpunk 2077 abgegeben und versicherte, dass die Fans sich diesbezüglich keine Sorgen müssen müssen. Grund für den Tweet war ein Interview der Website Strefa Inwestorow mit dem CEO des Studios, Adam Kicinski. Dieser sprach unter anderem darüber, dass CD Projekt „daran interessiert sei, dass Cyberpunk kommerziell noch bedeutsamer als der letzte Studioprojekt, The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) wird und merkte an, dass die Online-Komponente „wirklich notwendig, beziehungsweise sehr empfehlenswert sei, wenn man einen langfristigen Erfolg mit einem Titel erzielen möchte“.

Dass Cyberpunk 2077 auch Multiplayer-Elemente haben wird, ist bereits seit Längerem bekannt. Es kam also schnell der Verdacht auf, dass die Macher hier Mikrotransaktionen für das kommende Science-Fiction-Spiel andeuten. In einem Tweet antwortete das Studio nun:

Macht euch deswegen keine Sorgen. Wenn ihr an Cyberpunk 2077 denkt, dann stellt euch nicht weniger als The Witcher 3 vor, ein riesiges storybasiertes Open-World-Singleplayer-Rollenspiel. Keine versteckten Bezahlfallen, ihr erhaltet genau das, wofür ihr bezahlt habt, kein Blödsinn, nur ehrliches Gaming wie in Wild Hunt. Die Gier überlassen wir lieber den anderen.

CD Projekt hat sich darüber hinaus noch einmal zu den Gerüchten über angebliche Probleme bei der Entwicklung von Cyberpunk 2077 geäußert. Diese kamen auf, nachdem im vergangenen Monat einige Top-Entwickler das Studio überraschend verlassen haben. Auch wenn CD Projekt bereits in einem Statement erklärte, dass dies keine negativen Folgen für die Entwicklung haben wird, halten sich diese Gerüchte hartnäckig. In einem Gespräch mit dem polnischen Magazin Puls Biznesu versicherte Kiciński, dass die Arbeiten gut voranschreiten und dass das Team bisher mit keinen großen Problemen bei der Entwicklung konfrontiert wurde.

Auf den grafischen Motor des Spiels angesprochen und gefragt, ob die Arbeit an der REDengine bereits abgeschlossen wäre, antwortete Kiciński, dass alles bereit ist und läuft. Dabei merkte er an, dass man damit niemals wirklich „fertig“ sei, da ständig neue und stärkere Technologien auf den Markt kommen und man immer bemüht sei, diese in die eigene Engine zu integrieren.