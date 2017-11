Star Wars - Battlefront 2: Abschaltung der Mikrotransaktionen auf Druck von Disney?

PC XOne PS4

Vor wenigen Tagen schaltete Electronic Arts die Mikrotransaktionen in Star Wars - Battlefront 2 (im Test) zum Release des Spiels „vorübergehend“ ab. Die Entscheidung wurde mit der negativen Kritik seitens der Spieler begründet, die unfaire Vorteile für zahlende Spieler befürchteten. Doch die wütenden Stimmen aus der Community waren offenbar nicht der einzige Grund. Laut dem Wall Street Journal hat sich der Star-Wars-Lizenz-Inhaber Disney in die Sache eingeschaltet.

Demnach soll Disneys Head of Consumer Products und Interactive Media Jimmy Pitaro ein Schreiben an Electronic Arts geschickt haben, in dem er klar machte, dass Disney und ihr CEO Bob Iger darüber besorgt seien, wie der Publisher die Angelegenheit gehandhabt habe und wie der Titel nun von der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. Der Brief ging offenbar raus, nachdem auch öffentliche Mainstream-Medien wie CNN auf die Aufregung um die Bezahlinhalte aufmerksam geworden waren und die Star-Wars-Lizenz mit Glücksspielen in Verbindung gebracht hatten. Electronic Arts gab bereits bekannt, dass die Abschaltung nur temporär sei. Bevor die Bezahlmöglichkeit aber wieder ins Spiel komme, wolle man die Zeit für Anpassungen und Balancing nutzen.