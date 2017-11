The Surge: Termin und Trailer zur Erweiterung „A Walk in the Park“

PC XOne PS4

Deck13 Interactive und Focus Home Interactive haben den Veröffentlichungstermin für die geplante Erweiterung A Walk in the Park für das Action-Rollenspiel The Surge (Testnote: 8.0) bekanntgegeben. Diese wird demnach im kommenden Monat, ab dem 5. Dezember und somit zeitgleich mit dem Launch der geplanten „Complete Edition“ (bestehend aus dem Hauptspiel und allen Zusatzinhalten) für PC, Xbox One und die PS4 verfügbar sein.

In A Walk in the Park verschlägt es euch, wie der Name bereits andeutet, in einen Freizeitpark, in dem ihr es mit gigantischen Killer-Roboter-Maskottchen zu tun bekommt. Die Entwickler versprechen eine offene und farbenfrohe, aber nicht minder tödliche Umgebung, die ihr erkunden könnt. Einen Trailer zur Erweiterung könnt ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen: