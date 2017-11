XOne

Bereits 15 Prozent der Umfrageteilnehmer haben bei der Xbox One X bereits zugeschlagen, weitere 3 Prozent planen einen Kauf. 7 Prozent ist die Konsole aktuell schlicht zu teuer. Zusammengenommen 75 Prozent der Befragten haben kein Interesse an dem Gerät – entweder weil sie neben anderen Plattformen keine Xbox benötigen, ihnen die normale Xbox One reicht oder aber weil sie die Exklusivspiele nicht reizen.



Nein, ich bin mit anderen Plattformen genügend ausgelastet 47% Nein, mich machen die Exklusivtitel auf Xbox One nicht an 19% Ja, ich bin von der Xbox One (S) umgestiegen 13% Nein, die Xbox One (S) reicht für meine Ansprüche aus 9% Wenn der Preis irgendwann fällt, bin ich dabei 7% Noch nicht, aber ich werde mir in Kürze eine holen 3% Ja, ich bin mit der X dem Xbox-One-Lager beigetreten 2%

Ursprüngliche News:

Anfang Juli hatten wir euch gefragt, ob euch die Anschaffung einer Xbox One X reizt. Jetzt ist die 4K-Konsole von Microsoft seit fast zwei Wochen im Handel erhältlich – es ist Zeit für einen GG-User-Reality-Check. Heute wollen wir von euch entsprechend wissen, ob ihr bereits zugeschlagen habt und ob ihr euch mit der neuen Hardware womöglich erstmals eine Xbox One ins Regal gestellt habt.

Im Umfeld der Veröffentlichung haben wir euch die Xbox One X in einem Unboxing, in mehreren Vergleichsvideos, etwa zu Wolfenstein 2 - The New Colossus, sowie einem Fazit-Video ausführlich vorgestellt und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich die Konsole vor allem an Spieler mit hohem technischem Anspruch und einem 4K-Fernseher richtet. Uns interessiert nun allerdings auch, was unsere User von der "X" halten. Daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren etwas mehr von euren bisherigen Erfahrungen erzählt. Dazu gehört natürlich insbesondere, ob sich der Performanceboost und die verbesserte Grafik bei euch in der Praxis bemerkbar machen. Gerne würden wir aber auch von euch wissen, ob ihr die Xbox One X trotz 4K-Empfehlung an einem normalen Full-HD-TV betreibt und trotzdem spürbar von den Vorteilen profitiert.

Selbstverständlich dürft und sollt ihr euch auch in den Kommentaren zu Wort melden, wenn ihr bis auf weiteres auf den Kauf der Konsole verzichtet. Seid ihr mit PS4, Switch, PC und / oder der normalen Xbox One (S) voll und ganz zufrieden, oder ist euch die Anschaffung derzeit schlicht keine 500 Euro wert?

