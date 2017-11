Spellforce 3: Kostenloses Spielen der Preview an diesem Wochenende

PC

Dieses Wochenende bietet euch THQ Nordic die Möglichkeit, die Preview-Version des in Kürze erscheinenden Echtzeit-Strategie-RPGs Spellforce 3 (zum Angeschaut-Artikel) auszuprobieren. Das Spiel kehrt laut Publisher zu den Wurzeln der Spellforce-Saga zurück und versetzt euch in die Zeit vor dem 2003 erschienenen, ersten Teil Spellforce - The Order of Dawn. Das Spiel soll euch in seiner finalen Fassung über 30 Stunden in der Singleplayer-Kampagne beschäftigen, die ihr wahlweise aber auch im Koop mit Freunden bestreiten könnt.

Das Probe-Spielen ist bereits seit 19 Uhr des gestrigen Abends möglich und endet am 20. November, Montagabend, ebenfalls um 19 Uhr. Zur Verfügung steht euch in dieser Zeit eine Mission im Singleplayer, die noch vor der eigentlichen Hauptkampagne des Spiels angesiedelt ist und die ihr ebenfalls im Koop-Modus bestreiten könnt. Außerdem ist es euch möglich, im Multiplayer-Modus mit bis zu sechs Gegnern um den Sieg zu ringen. Zur Wahl stehen euch dabei alle drei, auch im finalen Spiel verfügbaren Fraktionen. Zu der Partei der Menschen haben wir euch auch ein neues Video am Ende dieser News eingebunden.

Zusätzlich findet während dieser Testphase ein Wettbewerb statt: Wenn ihr erfolgreich in 1-zu-1-Matches besteht, sammelt ihr Punkte und habt die Möglichkeit, eine signierte Collectors Edition sowie Steam-Keys für Spellforce 3 zu gewinnen. Wenn ihr interessiert seid, dann könnt ihr euch die Preview von Spellforce 3 kostenlos über euren Steam-Client herunterladen und installieren. Die finale Version des Spiels soll am 7. Dezember dieses Jahres für den PC veröffentlicht werden.