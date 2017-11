Golden Joysticks Awards 2017: Das sind die diesjährigen Gewinner

Switch WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 53,30 € bei Amazon.de kaufen.

Die Golden Joysticks Awards sind die derzeit ältesten Auszeichnungen für Computerspiele. Seit 1983, mit einer kleinen Unterbrechung um die Jahrtausendwende herum, werden mit ihnen Jahr für Jahr die besten Vertreter ihres Genres geehrt. Im Gegensatz zu anderen Preisverleihungen, werden die Gewinner der Golden Joystick Awards nicht von einer Jury, sondern durch ein Online-Wahl von den Spielern ermittelt.

Die Preisverleihung fand in diesem Jahr am 17. November im Bloomsbury Big Top in London statt. In der Königsdisziplin, dem "Ultimate Game of the Year", gewann The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zum Test+ mit Video) vor Horizon - Zero Dawn (zum Test) und dem drittplatzierten Persona 5 (zum Test). Als bestes PC-Spiel wurde der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds ausgezeichnet, auf der Playstation erhielt Horizon - Zero Dawn die begehrte Auszeichnung und die Xbox-User wählten das knüppelharte Jump-and-Run Cuphead (zum Indie-Check) zu ihrem Favoriten.

Den Lifetime-Achievement-Award für sein Lebenswerk erhielt in diesem Jahr Sid Meier. Die Entwickler-Legende hat in der goldenen Ära der Heimcomputer in den 1980ern und 90ern unter anderem Klassiker wie Gunship, Pirates!, Civilization, Alpha Centauri geschaffen sowie mit Railroad Tycoon den Grundstein für das, bis dahin nicht existente, Genre der Manager-Spiele gelegt. Meier bedankte sich in einer kurzen Rede bei der Übergabe des Preises: "Ich wäre nicht hier ohne meine Fans. Ob ihr Pirates!, Railroad Tycoon oder Civilization gespielt habt – alle unsere Fans haben es mir erlaubt den besten Job der Welt zu haben und dafür möchte ich mich bei allen bedanken!".

Die Gewinner der Golden Joystick Awards 2017: