Biomutant: Entwickler Experiment 101 von THQ Nordic übernommen

PC XOne PS4

Der schwedische Publisher THQ Nordic hat das 2015 vom Branchenveteran Stefan Ljungqvist gegründete Indie-Studio Experiment 101 aufgekauft. Dies gab das Unternehmen in einem offiziellen Statement auf der hauseigenen Homepage bekannt. Damit gehen auch sämtliche Markenrechte am kommenden, postapokalyptischen Action-Rollenspiel Biomutant (im gamescom-Bericht), an dem das Team derzeit arbeitet, in den Besitz von THQ Nordic über.

Biomutant wurde im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln angekündigt und war eine der großen Überraschungen des Events. Der vielversprechende Titel befindet sich bereits seit der Gründung von Experiment 101 in der Entwicklung und soll irgendwann im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. THQ Nordic war ursprünglich lediglich als Publisher in das Projekt eingebunden, konnte laut CEO Lars Wingefors aber „das enorme Potenzial des Spiels und des Entwicklerteams nicht länger ignorieren“. Nach der starken Resonanz, die der Titel bei der Ankündigung auf der gamescom erhalten habe, freue man sich über den Erwerb und plane Biomutant zu einer der Haupt-Franchises des Unternehmens ausbauen.

Die Anwerbung von Stefan Ljungqvist und seines talentierten Teams bringe eine enorme neue Kraft zu THQ Nordic, so Wingefors weiter. Demnach soll Ljungqvist zukünftig nicht nur das Biomutant-Franchise betreuen, sondern auch THQ Nordic bei zukünftige Akquisitionen und weitere Spieleentwicklungsprojekten beratend zur Seite stehen.