MineCon Earth: Minecraft-Messe heute im Live-Stream // Neues Monster angekündigt

Minecraft ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Mojangs Hausmesse Minecon in den letzten Jahren in zahlreichen Städten rund um den Erdball veranstaltet wurde, haben sich die Schweden in diesem Jahr nur für ein Live-Stream-Event entschieden. Am Samstag, 18. November 2017, präsentieren Brand Director Lydia Winters und der kanadische Schauspieler Will Arnett ab 18 Uhr ein knapp 90-minütiges interaktives Programm.

Als Besonderheit stellten die Entwickler im Vorfeld eine Abstimmung in Aussicht, bei der die Zuschauer einen von vier neuen Gegnern wählen können, der später zum Spiel hinzugefügt werden soll. Zur Auswahl stehen ein Wasser- und ein Flugmonster, eine magische Kreatur sowie eine neue Art des "Blaze"-Mobs. Zudem soll es einen Kostümwettbewerb geben, für den Fans im Vorfeld ihre besten Bilder einschicken konnten. Außerdem ist damit zu rechnen, dass das Team neue Infos zum aktuellen Stand kommender Minecraft-Updates bekannt gibt.

Wie in jedem Jahr hat Mojang auch diesmal wieder einen humorvollen Event-Trailer veröffentlicht, den wir in den Quellen verlinkt haben. Den Live-Stream zur Minecon Earth 2017 seht ihr am Samstag, 18.11.2017, ab etwa 18 Uhr hier: