Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 1/2018

Was steckt drin in Retro Gamer 1/18?

Leseprobe für alle sowie für Premium-User

Titelbild (C64)

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Fire Emblem (Klasiker-Check von Michael Hengst)

(Klasiker-Check von Michael Hengst) Zaxxon (Making Of)

(Making Of) GameBoy Advance (Außenseiterspiele)

Nobuo Uematsu (Auf dem Sofa mit dem Final-Fantasy-Komponisten)

(Auf dem Sofa mit dem Final-Fantasy-Komponisten) Das geschrumpfte SNES (alle Spiele des SNES Mini vorgestellt)

Kostenlos reinschnuppern, kostenloses GG-Abo

Nach all den vielen Neu-Spielen der letzten Woche braucht der Gamer von Welt auch mal ein wenig Erholung. Die findet er beziehungsweise auch sie, also die Gamerin von Welt, im aktuellen: Satte 196 Seiten stark und bis zum Seitenrand gefüllt mit brandheißen, äh, angegrauten Berichten über Spiele, die garantiert älter sind als der Nachwuchs der Gamerin oder des Gamers von Welt, sofern vorhanden. Also, auf, auf, zum Kiosk! Oder zum Briefkasten, wo euer Abo-Heft schon seit Tagen auf euch warten sollte. Ihr lebt auf einer Hütte hoch oben in den Schweizer Alpen? Dann könntet ihr auch zur PDF-Version von RG 1/2018 greifen.Wir müssen mal zählen, wie oft wir schon den Commodore 64 auf dem Titel hatten (unser Tipp: drei mal, was in mittlerweile fünf Retro-Gamer-Jahren so viel auch wieder nicht wäre), aber so lange uns noch Neues zum Brotkasten einfällt und sich gerade diese Hefte sehr gut verkaufen – wieso nicht?Aber auch Liebhaber anderer Homecomputer und Spielkonsolen-Fans kommen auf ihre Kosten. So findet ihroderunter den großen Themen. Dazu kommen wieder viele Erinnerungen unserer deutschen Spieleveteranen, etwa zuoder(auch in der Leseprobe).Und wer jünger ist als das eine oder andere vorgestellte Automatenspiel, muss auch nicht verzagen: Mit Titeln wieoder(nur zufällig beide von Blizzard) behandeln wir auch Themen, für die man nicht vor dem Ersten Weltkrieg geboren sein muss...Wie gewohnt, könnt ihr in den aktuellen Retro Gamer vorab reinschnuppern. Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 15 Seiten:GamersGlobal-Premium-User erhalten sogar 27 Seiten, und zwar zusätzlich:Ihr findet die Premium-Leseprobe wie immer im Permium-Profil.Wer einabgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft bekommen. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser, dauerhaft beziehen: Die Vorteile von GamersGlobal Premium



Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens sechs Monaten aber kein GG-Abo mehr, könnt ihr einmalig ein kostenloses 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch ein 3 Monate Premium für GamersGlobal im Wert von 14,97 Euro.