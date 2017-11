Star Wars - Battlefront 2: Mikrotransaktionen vorübergehend abgeschaltet

PC XOne PS4

Nachdem es massive Kritik am Mikrotransaktions- und Fortschrittssystem im Multiplayer-Modus von Star Wars - Battlefront 2 gab (siehe Battlefront 2: EA reagiert auf Kritik und passt Preise für Helden an), hat sich Oskar Gabrielson, General Manager bei Dice, kürzlich mit einem neuen Statement an die Community gewandt. Demnach habe man die Beschwerden, dass sich Spieler durch Mikrotransaktionen unfaire Vorteile erkaufen könnten, wahrgenommen. Dies sei keine Absicht gewesen, so Gabrielson. Als Reaktion schalte man den Kauf von Kristallen temporär ab. Die Änderung wurde prompt durchgeführt. Klickt man nun im Ingame-Store auf den Menüpunkt "Mehr Kristalle besorgen", bleibt die folgende Seite leer, anstatt wie bisher unterschiedlich wertige Pakete für Kristalle anzubieten.

Bevor der Echtgeld-Shop wieder online genommen wird, möchte Dice die Zeit für Anpassungen und Balancing nutzen. Davon ist aktuell jedoch noch nichts zu spüren. Die freischaltbaren Helden kosten weiterhin bis zu 15.000 Credits für Darth Vader sowie Luke Skywalker, die Starcards schlagen wie bisher mit 40 oder 80 Herstellungsteilen zu Buche. Auch die Preise und enthaltenen Gegenstände der Lootboxen weisen unserem ersten Eindruck nach keine Änderungen auf und lassen darauf schließen, dass die Abschaltung der Mikrotransaktionen relativ kurzfristig eingeleitet wurde. Wie VentureBeat unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen berichtet, ist der Entscheidung ein Telefongespräch zwischen EA-Chef Andrew Wilson und Bob Iger, Leiter der Walt Disney Company, vorausgegangen.

Die Kritik am Miktrotransaktionssystem entzündete sich an der Art des Fortschrittssystems und der benötigten Spielzeit, um bekannte Persönlichkeiten aus Star Wars freizuschalten. Das System ist an sogenannte Lootboxen gekoppelt, ein umstrittenes Glücksspielelement, bei dem nicht steuerbar ist, welches Spielelement freigeschaltet wird.