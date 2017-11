Ubisoft: Neues Studio in Berlin soll am Far-Cry-Franchise arbeiten

Bereits im April gab Ubisoft bekannt, im kommenden Jahr in Berlin ein neues Studios eröffnen zu wollen. Nun hat der französische Entwickler und Publisher weitere Details dazu verraten. Demnach wird die inzwischen dritte Niederlassung des Unternehmens in Deutschland ihren Sitz in Berlin-Charlottenburg haben und, wie zuvor angekündigt, gemeinsam mit den beiden in Düsseldorf und Mainz ansässigen Blue-Byte-Teams an zukünftigen AAA-Spielen arbeiten. Das erste Projekt des Studios wird ein neuer Far-Cry-Titel sein, zu dem es allerdings noch keine Details gibt.

Die Leitung von Ubisoft Berlin wird Istvan Tajnay übernehmen, der zuvor fünf Jahre lang als Operations Director für Blue Byte arbeitete. Benedikt Grindel, der Managing Director bei Blue Byte, wird alle drei Niederlassungen in Deutschland koordinieren. Im ersten Jahr sollen 50 Entwickler angeworben werden. Die Bewerbungsphase ist bereits gestartet.